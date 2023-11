Konvoj se zdravotnickým materiálem dorazil do nemocnice v Pásmu Gazy

Konvoj se zdravotnickými potřebami dorazil do nemocnice Šífa v Pásmu Gazy. Je to druhá dodávka životně důležitého materiálu do nemocnice od začátku války v Gaze. Oznámily to Světová zdravotnická organizace a Úřad OSN pro palestinské uprchlíky na Blízkém východě (UNRWA).

Dodané množství však zdaleka nestačí pokrýt obrovskou poptávku v Pásmu Gazy. „Zdravotní podmínky v nemocnici Šífa – největší nemocnici v Pásmu Gazy a jednom z nejstarších palestinských zdravotnických zařízení – jsou katastrofální,“ informuje zpráva OSN a WHO.

Pohotovost a jednotlivá oddělení nemocnice jsou přeplněná, na každé volné lůžko připadají téměř dva pacienti. Personál musí ošetřovat pacienty na chodbách, na podlaze i venku. Počet zraněných se každou hodinou zvyšuje, pacienti trpí zbytečnými bolestmi, protože docházejí léky a anestetika. Desítky tisíc vysídlených se navíc snaží najít útočiště na parkovištích a nádvořích nemocnice.

Zdravotnickým zařízením došly zásoby a pohonné hmoty. UNRWA a WHO znovu vyzvaly k dodávkám pohonných hmot humanitárním organizacím v Pásmu Gazy. Bez paliva nemohly fungovat nemocnice a další potřebná zařízení, jako zařízení na odsolování vody a pekárny. Mohly by tak kvůli tomu umírat další lidé, tvrdí organizace.

Od propuknutí konfliktu 7. října zemřelo 10 569 Palestinců, tvrdí palestinské ministerstvo zdravotnictví ovládané Hamásem. Oběti jsou i na straně Izraele. (ČTK)