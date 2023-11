Jemenští povstalci sestřelili americký dron Reaper

Konvoj se zdravotnickými potřebami dorazil do nemocnice Šífa v Pásmu Gazy. Je to druhá dodávka životně důležitého materiálu do nemocnice od začátku války v Gaze. Oznámily to Světová zdravotnická organizace a Úřad OSN pro palestinské uprchlíky na Blízkém východě (UNRWA).