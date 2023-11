Ministerstvo vnitra vyhlásilo výběrové řízení na generálního ředitele České pošty. Dnes to oznámilo v tiskové zprávě. Přihlášky na pozici sbírá do 22. prosince letošního roku. Funkce by se měl ujmout mezi lednem a únorem příštího roku.

Ve zprávě stojí, že jeden z hlavních úkolů v pozici bude „řídit rozvoj podniku v návaznosti na probíhající transformaci“.

„Transformace České pošty do moderního podniku 21. století je jedním z nejzásadnějších kroků státu za poslední dobu. Proto pošta potřebuje plnohodnotného generálního ředitele vybraného v transparentním výběrovém řízení,“ uvádí ve zprávě ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

Poštu v současnosti vede pověřený ředitel Miroslav Štěpán. Původní generální ředitel Roman Knap funkci opustil po dohodě s ministrem letos v únoru. Už tehdy ministerstvo vypsalo výběrové řízení, ale nikdo z deseti uchazečů neuspěl. (Ministerstvo vnitra, České noviny)