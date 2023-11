Somálsko a Keňu zasáhly silné povodně, úřady hlásí desítky mrtvých

Kanadská vláda vyšetřuje výbuch na svém velvyslanectví v Nigérii, který zabil dva lidi. Podle agentury Reuters to v pondělí oznámila ministryně zahraničí Mélanie Joly. Ottawa kvůli incidentu varuje kanadské občany před cestami do země, stejně jako to již dříve učinily Spojené státy či Británie.