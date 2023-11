Hilton má zájem o Alžbětiny lázně v Karlových Varech

Hotelový řetězec Hilton potvrdil zájem o provozování Alžbětiných lázní v Karlových Varech. Zástupci řetězce to uvedli na jednání zastupitelstva Karlových Varů. Objekt je poslední lázeňské zařízení v majetku města a je dlouhodobě ve ztrátě.

Hilton by v Alžbětiných lázních chtěl dobudovat hotelové zařízení a pokračovat v provozování lázní. „Karlovy Vary mají velký potenciál. Hilton by chtěl využít i horkého pramene, který Alžbětiny lázně využívají. A lázeňské služby by měly i nadále zůstat. Za jakých podmínek, bude záležet na dalších jednáních,“ nastínil konzultant řetězce Tomáš Longa.

Hilton by tedy měl objekt nejen opravit, ale následný hotel i provozovat.

Městské zastupitelstvo už dříve uložilo vedení města, aby jednalo o dalším využití. Podle primátorky Karlových Varů Andrey Pfeffer Ferklové (ANO) by město na investice do Alžbětiných lázní nemělo peníze, takže zájem Hiltonu vítá.

„To je pro mě ta hlavní zpráva a musíme začít jednat,“ uvedla primátorka. (ČT24)