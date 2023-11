Americká Sněmovna udělila výtku poslankyni palestinského původu za antisemitskou rétoriku

Americká Sněmovna vyslovila nedůvěru demokratické poslankyni Rashidě Tlaib, která je palestinského původu, a udělila jí tak mimořádnou výtku za její rétoriku o válce mezi Izraelem a Hamásem. K republikánům se přidalo i dvacet demokratů.

Rashida Tlaib byla spolu s Ilhan Omar první muslimkou v Kongresu, narozdíl od ní ale nenosí šátek hijáb. Dříve například organizovala zájezd kongresmanů k Západnímu břehu, aby jim ukázala izraelsko-palestinský konflikt i z pohledu Palestinců. Foto: Voice of America

Kongresmanka, která má za sebou tři funkční období, je dlouhodobě terčem kritiky za své názory na desítky let trvající konflikt na Blízkém východě. Tlaib má rodinu na Západním břehu Jordánu a po útoku okamžitě neodsoudila Hamás.

Výsledek hlasování 234 ku 188 přišel poté, co se k republikánům přidal dostatečný počet demokratů, aby Tlaib vyslovili nedůvěru. Mimořádná výtka je trest o stupeň nižší než vyloučení ze Sněmovny.

Debata o usnesení o vyslovení nedůvěry byla v úterý odpoledne emotivní a intenzivní. Republikán Rich McCormick z Georgie prosadil toto opatření v reakci na to, co označil za propagaci antisemitské rétoriky ze strany Tlaib. Řekl, že „o našem největším spojenci Izraeli a útoku ze 7. října pronášela neuvěřitelné nepravdy“.

Tlaib namítá, že kritika Izraele nemá být automaticky považovaná za antisemitismus a je potřeba tyto dvě věci odlišovat.

„Je důležité oddělit lidi a vládu,“ řekla ve své obhajobě. „Představa, že kritika izraelské vlády je antisemitská, vytváří velmi nebezpečný precedens. A byla použita k umlčení různých hlasů hájících lidská práva napříč naší zemí.“

Všichni demokraté se za ni původně postavili a minulý týden pomohli zvrátit první hlasování o udělení mimořádné výtky. Od té doby se však mnozí její kolegové, včetně prominentních židovských členů, začali více rozcházet v názoru na její rétoriku ohledně války, zejména kvůli sloganu, který často používala a který je všeobecně považován za výzvu k likvidaci Izraele.

Tím sloganem je „od řeky k moři“, což znamená od řeky Jordán ke Středozemnímu moři, kde se nachází i Izreal, a proto to Židé chápou jako výzvu k jejich úplnému odstranění.

„Není to nic jiného než výzva ke zničení Izraele a vyvražďování Židů,“ řekl demokrat Brad Schneider, který má židovský původ. „Vždy budu hájit právo na svobodu projevu. Tlaib má právo říkat, co chce. Ale nemůže to zůstat bez odezvy“.

Rashida Tlaib je v pořadí 26. poslankyní, která mimořádnou výtku dostala. (AP)