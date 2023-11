V pubertě se jí ptali na plastiku prsou, později ji vykreslovali jako neschopnou matku. Britney Spears ve své nové knize The Woman in Me a v dokumentu Jamie vs. Britney vzpomíná na nevhodné otázky médií, potrat i vykořisťování vlastním otcem.

Britney Spears byla zbavena svéprávnosti před patnácti lety. Od té doby musela platit právníkům za to, že ji v poručnictví udrží, ačkoliv ho sama nechce. Foto: Eduardo Munoz, Reuters