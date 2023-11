Válek považuje další debatu o sporu s Lichtenštejnskem za irelevantní

Ministr zdravotnictví a vicepremiér Vlastimil Válek (TOP09) považuje další debatu o majetkovém sporu s Lichtenštejnskem za irelevantní. „Konkrétní nespravedlnosti vždy musí řešit soud,“ řekl Válek.

1) Rád bych informoval o své roli v tématu soudního sporu s Lichtenštejnskem. Během bilaterálních jednání v OSN jsem se setkal s lichtenštejnským princem, který mi představil návrh na mimosoudní vyrovnání sporu o majetky. — Petr Pavel (@prezidentpavel) November 7, 2023

Nadace knížete z Lichtenštejna v říjnu uvedla, že je připravena se vzdát vlastnických nároků na majetek v Česku výměnou za vytvoření společného fondu, na který budou vlastnická práva ke spornému majetku převedena. Nadace by pak s majetkem hospodařila.

Lichtenštejnsko je s Českou republikou v soudním sporu ohledně vrácení majetků včetně zámků v Lednici a ve Valticích na Břeclavsku.

O majetek přišli v roce 1945 na základě Benešových dekretů. Podle nadace byla konfiskace nezákonná.

Válek se odvolává na rozhodnutí vlády z roku 1991, které říkalo, že budou napraveny křivdy z období od 25. února 1948.

„Pokud si vzpomínám dobře, v roce 1991 politická reprezentace jasně rozhodla o tom, co je deadline, to datum 25. února 1948. Další politická debata na toto téma je naprosto irelevantní,“ míní Válek. „Jestli je to spravedlivé, nespravedlivé, to jsou věci, které musí posuzovat soud,“ doplnil.

Lichtenštejnsko dosud neuspělo s žádnou z 27 soudních stížností, a to ani u Ústavního soudu.

O možnosti zřídit společnoý fond informoval po jednání OSN prezident Petr Pavel, do jednání vlády o této možnosti neplánuje zasahovat. (České noviny)