Letošek bude nejteplejším měřeným rokem, tvrdí Copernicus po nejteplejším říjnu

Poslední šelfový ledovec na severu Grónska ztratil za uplynulá čtyři desetiletí třetinu objemu. Pokud by se zhroutil, začne se do moře rychleji sesouvat pevninský ledovec, čímž se urychlí i jeho tání. Ledovce severního Grónska mají takové množství ledu, jaké by mohlo zvednout hladiny oceánů o 2,1 metru. (Nature)