Červený kříž se při poskytování humanitární pomoci v Gaze potýká s problémy. Během cesty byl zraněn řidič a došlo k poškození dvou kamionů. Konvoj pěti kamionů se dostal pod palbu, jejíž zdroj se nepodařilo identifikovat.

Konvoj později doprovázel šest sanitek převážejících kriticky zraněné pacienty.

„Zajistit, aby se životně důležitá pomoc mohla dostat do zdravotnických zařízení, je právní povinností podle mezinárodního humanitárního práva,“ uvedl William Schomburg, který vede subdelegaci Mezinárodního výboru červeného kříže v Gaze poté, co se zdravotníci snažili do města Gaza dostat. (BBC)