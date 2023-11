Izraelští lékaři vyzvali vládu, aby nezveřejňovala video s masakry ze 7. října

Skupina izraelských psychiatrů, psychologů a dalších odborníků na duševní zdraví varovala vládu premiéra Benjamina Netanjahua před zveřejněním videonahrávky, na níž je sestřih záběrů z masakrů a mučení Izraelců ozbrojenci teroristického hnutí Hamás ze 7. října.

Podle nich by to vedlo jen k ještě hlubší traumatizaci Izraelců. Informoval o tom dnes server The Times of Israel (ToI). Podle něj jsou i přeživší útoku Hamásu a rodiny unesených proti zveřejnění tohoto videosnímku.

Izraelští psychologové reagovali na spekulace místních médií, že Netanjahu má v úmyslu tento 47minutový záznam zvěrstev Hamásu z útoku na Izrael zveřejnit, aby šokoval světovou veřejnost a získal větší mezinárodní podporu ve válce proti Hamásu v Pásmu Gazy. To izraelská armáda masivně bombarduje od útoku, při němž ozbrojenci z Hamásu před měsícem zabili na 1400 lidí a přes 240 jich unesli do Pásma Gazy. Při ostřelování Pásma Gazy podle palestinských úřadů zemřelo přes 10 000 lidí.

Video vytvořilo tiskové oddělení izraelské armády ze záběrů z bezpečnostních kamer či kamer aut na palubních deskách, z kamer na tělech útočníků či z jejich sociálních sítí a mobilních telefonů, ale také z telefonů obětí. Na tiskové konferenci 23. října ho armáda ukázala na uzavřené tiskové konferenci dvěma stovkám zahraničních novinářů, kteří z toho nesměli pořizovat záznamy. Viděli ho také někteří zahraniční politici na izraelských konzulátech v řadě zemí a také velvyslanec Izraele při OSN Gilad Erdan ho v New Yorku promítl diplomatům.

„Vím, že s tím filmem zachází velmi zodpovědně. Neukazují ho každému, ale jen vlivným lidem,“ uvedla klinická psycholožka Jarden Mendelson. Ale zveřejnit ho, ani v kratší verzi, ani jen v zahraničí, nedoporučila. „Jakmile bude jednou zveřejněno, okamžitě se přes sociální sítě dostane všude. A uvidí ho naše děti, a to se rozhodně nesmí stát,“ vysvětlila. Dodala, že nezná žádného psychiatra, který by byl pro zveřejnění snímku. Základním pravidlem léčby psychologického traumatu totiž podle ní je trauma znovu nevyvolávat.

Podle ToI i další experti na duševní zdraví uvedli, že zveřejnění nedoporučují. Navíc by to podle nich nemělo kýžený účinek, který si od toho vláda slibuje. „Mělo by to efekt jen několik dnů, pak by to přebily jiné titulky a hrůzné obrázky,“ uvedla Mendelson.

Videozáznam viděli minulý týden také poslanci izraelského parlamentu, podle serveru Ynet jim ho vedení Knesetu promítlo proto, aby „věděli s kým Izrael bojuje, viděli to zlo a uvědomili si, jak oprávněná je válka s Hamásem“. Mnoho z poslanců si před sledováním toho snímku vzalo na doporučení lékařů sedativa, mnozí přesto nevydrželi se na film dodívat do konce. „Mluvila jsem s jednou poslankyní, která film viděla. Řekla mi, že pak musela brát tři dny sedativa,“ uvedla k tomu Mendelson.

Server ToI dnes také napsal, že od útoku Hamásu ze 7. října vzrostla v Izraeli poptávka po sedativech a antidepresivech asi o 20 až 30 procent. Mendelson uvedla, že ví i o případech, kdy lidé v posledním měsíci trauma neunesli a spáchali sebevraždu. (ČTK)