Poslední šelfový ledovec na severu Grónska ztratil za uplynulá čtyři desetiletí třetinu objemu

Papež František poletí na klimatickou konferenci OSN, která se uskuteční od 30. listopadu do 12. prosince ve Spojených arabských emirátech. Řekl to v rozhovoru s italskou stanicí Rai 1. Je to vůbec poprvé, co se hlava katolické církve zúčastní klimatické konference COP (Conference of the Parties).