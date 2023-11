Žena ve Francii dostala pětiměsíční trest za poplivání kipy a antisemitská hesla

Francouzský soud uložil pětiměsíční trest osmnáctileté ženě za to, že v Avignonu plivala na kipu, židovskou pokrývku hlavy, která spadla muži poté, co na něj dvě ženy zaútočily. Podle soudu to byl antisemitský čin.

Francouzské úřady také prošetřují stržení plakátů s foty lidí unesených do Pásma Gazy bývalou spolupracovnicí ministerstva zahraničí nebo distribuci antisemitských plakátů v Belfortu na východě země. Vedení parlamentu na neděli svolalo průvod proti antisemitismu, uvedla dnes agentura AFP.

Muž židovského vyznání šel ve čtvrtek v Avignonu do pekárny a na hlavě měl kipu a přes ní kšiltovku. Když vycházel z obchodu, dvě ženy ho napadly a obě pokrývky hlavy spadly na zem. Žena podle napadeného po kipě s židovskou hvězdou plivala, šlapala a vykřikovala antisemitská hesla. Události zachytila i bezpečnostní kamera. Žena, která teprve nedávno dosáhla plnoletosti, byla za podobné činy odsouzena už v lednu. Trest si podle pondělního verdiktu odpyká s elektronickým náramkem.

Na sociálních sítích se objevilo video ženy, která strhává plakáty s fotografiemi lidí unesených hnutím Hamás a dalšími organizacemi do Pásma Gazy. Francouzské ministerstvo zahraničí dnes oznámilo, že případ interně prošetřuje; žena na záběrech je jeho bývalá spolupracovnice, odbornice na Blízký východ.

„Mezi unesenými je několik francouzských občanů, velmi pravděpodobně i několik nezletilých,“ uvedlo ministerstvo zahraničí. Stržení plakátů je podle něj „naprosto nedůstojné“. Unesených je přes 240.

Úřady rovněž prošetřují distribuci desítek antisemitských, homofobních a rasistických letáků na východě Francie. Tiskoviny s hákovým křížem vyzývaly k „opětovnému nastolení dominance bílé rasy“. Tři obyvatelé obce Belfort leták, který našli ve svých schránkách, donesli místnímu starostovi Damienu Meslotovi. Podobné letáky se objevily v jiných částech Francie už v červnu a v červenci.

Ve Francii za poslední měsíc prudce vzrostl počet antisemitských činů, bylo jich přes 1000. Nárůst vyprovokoval útok radikálního palestinského hnutí Hamás na Izrael a následné bombardování a pozemní operace izraelské armády vedení proti Hamásu v Pásmu Gazy.

Předsedové obou komor francouzského parlamentu Gérard Larcher a Yaël Braunová-Pivetová na nedělní odpoledne svolali do centra Paříže velký průvod proti antisemitismu. Na stránkách deníku Le Figaro apelovali na veřejnost, že „Republika je v ohrožení, její samotné základy jsou napadány. Je čas reagovat, je čas najít opět to, co je hybnou silou naší země: úctu k lidským právům a sekularismus“. (ČTK)