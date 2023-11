Jurečka: Pohledy odborů i vlády na zvyšování platů ve veřejné sféře se liší

Konkrétní shoda z dnešního jednání zástupců odborů a vlády o platech ve veřejné sféře nevzešla, pohledy obou stran se liší. Novinářům to po jednání řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Podle něj nelze platy zvedat paušálně ve všech sektorech, protože tam situace není stejná. Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula uvedl, že trvá na zvýšení platů všech zaměstnanců ve veřejném sektoru o deset procent. Dnešní jednání odborů a vlády bylo podle Jurečky pravděpodobně posledním před protestem odborů, který je naplánovaný na 27. listopadu.

„My jsme si dneska vyposlechli pohledy odborů i jejich požadavky, nicméně jsme museli konstatovat, že situace není paušálně stejná na všech resortech a ve všech oblastech. Jsou resorty, které už mají na příští rok dohodu uzavřenou,“ řekl Jurečka. Na většině úřadů se podle něj snížil počet úředníků, čímž vznikl prostor pro zvedání platů.

„Je to případ například mého resortu, kde díky snížení fyzického počtu lidí jsem schopen garantovat, že nárůst v příštím roce by měl být mezi třemi a pěti procenty,“ doplnil. Za vážnou Jurečka označil situaci v kultuře. „To znamená, že za předsedy koaličních stran platí to, že chceme dál jednat, chceme najít řešení, ale nevidíme ho jako odbory v tom, že by se plošně zvýšily tarify,“ řekl Jurečka.

Na zvýšení platů všech zaměstnanců ve veřejné sféře o deset procent šéf odborů Středula trvá. Upozornil na to, že pracovníkům na konci letošního roku propadnou ve srovnání s rokem 2021 reálné příjmy o více než 19 procent, v některých sektorech i o více než 20 procent. „Nevidíme to řešení jen v oblasti snižování počtu zaměstnanců a zvyšování platů o nějaké jednotky procent, protože propad i v příštím roce bude dál pokračovat kvůli vysoké inflaci,“ doplnil. Pohled vlády, který dnes představil Jurečka, je podle něj neakceptovatelný a nedostatečný.

Odbory dnes vládě podle Středuly také předložily návrh změn v nastavení fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP), které řeší konsolidační balíček. Zástupci kabinetu ho ale označili za nerealistický, řekl. „My si myslíme, že to realistické je. Zítra jedná Senát a ten může vrátit konsolidační balíček Poslanecké sněmovně,“ uvedl.

Středula se dnes odpoledne sešel s prezidentem Petrem Pavlem. Vyzval ho, aby vetoval vládní balíček ke konsolidaci veřejných financí. Podle něj by tím tak prezident vyslal signál, že vnímá vážnost situace ve společnosti. Odborům vadí, že vláda obsah balíčku řádně neprojednala se sociálními partnery a až na minimum případů ignorovala jejich návrhy.

Pokles reálných mezd a odměňování ve veřejné sféře jsou jedny z důvodů, které stojí za připravovaným protestem odborů na 27. listopadu. ČMKOS je největší odborová centrála v Česku. Zastřešuje 31 svazů dohromady se zhruba 270 000 členy. O formě protestu zatím jednotlivé svazy jednají, část z nich už oznámila hodinovou stávku. Školské odbory ohlásily dnes stávku celodenní. (ČTK)