Do výcvikového střediska v Rumunsku dorazilo pět nizozemských F-16

Běloruský prezident Alexandr Lukašenko je osobně zapojený do nezákonného převozu dětí do Běloruska z Ruskem okupovaných měst na Ukrajině, tvrdí exilový běloruský aktivista. Ten předložil Mezinárodnímu trestnímu soudu v Haagu druhý soubor důkazů, které to podle něj dokazují. (AP)