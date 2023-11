Izrael musí usilovat o mír v oblasti, vzkázal prezident židovského kongresu Ronald Lauder

Izrael by měl slíbit, že bude po válce usilovat o ukončení izraelsko-palestinského konfliktu prostřednictvím dvoustátního řešení, řekl prezident Amerického židovského kongresu Ronald Lauder.

Prezident Amerického židovského kongresu, nejvlivnější židovské organizace v USA, Ronald Lauder. Foto: Dragan Tatic, Bundesministerium für Europa, Integration und Äusseres, Wikimedia Commons

Napsal to v komentáři pro deník Washington Post.

„Aby tento proces okamžitě zahájil, měl by oslovit vůdce palestinské samosprávy Mahmúda Abbáse a nabídnout mu obnovení jednání o prozatímní nebo dokonce konečné dohodě,“ myslí si Lauder, majitel stejnojmenného kosmetického impéria Estéé Lauder.

„Izrael by měl pozvat saúdského korunního prince Mohammeda bin Salmána, egyptského prezidenta Abdela Fataha El-Sisiho a jordánského krále Abdulláha II., aby tento budoucí diplomatický proces zaštítili – a měl by vyzvat přední státy Perského zálivu, aby dohlédly na obnovu Gazy po válce. Měla by požádat mezinárodní společenství, aby začalo sestavovat nový Marshallův plán, který v příštích několika letech vytvoří novou, mírovější a ekonomicky prosperující blízkovýchodní realitu.“

Lauder, který v minulosti prostřednictvím firmy CME vlastnil i českou televizi Nova, varoval Izrael, aby nespadl do „pasti, kterou mu nastražily Írán, Hamás a Hizballáh“, a vyvarovat se rozšíření konfliktu do okolních zemí. „Historie nám neodpustí, jestli v této kritické chvíli nenabídneme navzdory tragédii války horizont míru a naděje,“ vzkázal vlivný židovský představitel. (Washington Post)