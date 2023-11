Senát bude schvalovat na schůzi od 29. listopadu zvýšení rodičovského příspěvku

Senát odsoudil násilnou deportaci dětí z Ukrajiny do Ruska a jejich rusifikaci jako mimořádně odporný zločin. Současně vyzval vládu k pomoci s jejich repatriací. Měla by se také zasadit o to, aby osoby zapojené do odvlečení a převýchovy dětí byly zařazeny na sankční seznamy EU, případně do národního sankčního mechanismu.