Česko a Rakousko sdílí solidaritu s Ukrajinou i Izraelem, shodli se ministři

Česko a Rakousko sdílí plnou solidaritu s Ukrajinou napadenou Ruskem i s Izraelem po útocích teroristického hnutí Hamás a sdílí i názor na právo obou zemí na sebeobranu. Dnes to řekl šéf rakouské diplomacie Alexander Schallenberg po jednání s českým ministrem zahraničí Janem Lipavským ve Vídni.

Podle Lipavského se svět nachází v globální konfrontaci a je nutné sdílet hodnoty, podporovat mezinárodní řád založený na pravidlech a podporovat Ukrajinu a Izrael.

Schallenberg uvedl, že útok radikálního palestinského hnutí Hamás na Izrael před měsícem byl šokující a nehumánní. Napjatá situace podle něj ale není pouze na Blízkém východě a Ukrajině, ale také v Náhorním Karabachu, Sahelu, napětí panuje také mezi Kosovem a Srbskem. V takových krizových časech je podle něj důležité, že Rakousko a Česko se mohou jeden na druhého spolehnout. Rakouský ministr také varoval před rostoucím antisemitismem v Evropě.

Podle Lipavského musí jít do Pásma Gazy humanitární pomoc, která se ale nesmí dostat do rukou Hamásu, který by ji mohl využít k dalším útokům proti Izraeli. On i Schallenberg označili Hamás za teroristickou organizaci.

Schallenberg se vyjádřil také k tomu, že některé země kritizují izraelské údery proti Pásmu Gazy. Právo na sebeobranu není podle něj neomezené, je nutné, aby byla založena na mezinárodním humanitárním právu. Schallenberg ovšem také uvedl, že podle něj existuje zásadní rozdíl – Izrael se snaží zabránit civilním obětem i například výzvami k evakuaci, zatímco Hamás hledá civilní oběti a snaží se sám vytvořit humanitární krizi.

Schallenberg také vyzval k okamžitému propuštění rukojmích, kterých bylo odvlečených do Pásma Gazy zhruba 240.

Ministři dnes hovořili také o procesu rozšíření Evropské unie, nejen o státy východní Evropy, jako je Ukrajina, ale také o země západního Balkánu. „Je to Evropská unie, která poskytuje bezprecedentní úroveň nejen prosperity, ale i bezpečnosti svým členům,“ řekl Lipavský. Podle Schallenberga musí dát Evropská komise jasný signál kandidátským zemím ohledně jejich unijní perspektivy.

Šéfové diplomacií jednali také o migraci. Rakouská policie na hranicích s Českou republikou provádí namátkové kontroly, stejně tak tomu je mezi dalšími zeměmi ve střední Evropě. Podle Lipavského je nutné pracovat na vyřešení migrační otázky jako celku, protože vzájemné hraniční kontroly dostávají pod tlak i vzájemné vztahy. (ČTK)