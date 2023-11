NATO oznámilo pozastavení smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě

Země NATO oznámily pozastavení smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě (CFE), která je považována za klíčový prvek bezpečnostního uspořádání dojednaného po konci studené války. Oznámení reaguje na kroky Ruska, které se už roky smlouvou neřídilo a v noci na dnešek od ní definitivně odstoupilo.

Vlajky NATO a EU. Ilustrační fotografie. Foto: ČTK/DPA

„V důsledku toho spojenecké státy, které jsou stranami, hodlají pozastavit fungování úmluvy CFE na tak dlouho, jak bude třeba… Je to rozhodnutí, které má plnou podporu všech spojenců NATO,“ píše se v komuniké. NATO v prohlášení postup Moskvy odsoudilo.

Smlouva z roku 1990, vyjednaná a uzavřená na konci studené války a podepsaná rok po pádu Berlínské zdi, určuje limity pro rozmístění ozbrojených sil v zájmu udržení vojenské rovnováhy mezi NATO a tehdejšími zeměmi Varšavské smlouvy. Podepsala ji většina z 31 členů aliance.

„Jakkoli uznáváme roli CFE coby základního kamene euroatlantické bezpečnostní architektury, situace, v níž by se strany z řad spojenců smlouvou řídily, zatímco Rusko by tak nečinilo, by byla neudržitelná,“ prohlásilo NATO.

CFE se po dohodě Nový START omezující jaderné arzenály stala další z významných úmluv zahrnujících Rusko a Spojené státy, které se v posledních letech rozpadly. Rusko svou účast pozastavilo už v červenci 2007, v březnu 2015 pak ohlásilo, že se jeho zástupci přestávají účastnit jednání společné konzultační skupiny pro CFE. Vypovězení smlouvy Moskva schválila letos na jaře a dnes přišlo ruské oznámení, že dohoda „je definitivně minulostí“.(ČTK)