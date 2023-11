Netanjahu: Izrael bude odpovídat za bezpečnost v Gaze i po válce s Hamásem

Izrael bude mít odpovědnost za bezpečnost v Pásmu Gazy ještě nějakou dobu po skončení války proti Hamásu. Ve včerejším rozhovoru pro ABC News to řekl premiér Benjamin Netanjahu. Zároveň připustil odpovědnost za útoky ze 7. října. I na to ale podle něj bude čas po válce. (Times of Israel)