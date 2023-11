Kanada po výbuchu na ambasádě varuje před cestami do Nigérie, přidala se k USA a Británii

Kanadská vláda vyšetřuje výbuch na svém velvyslanectví v Nigérii, který zabil dva lidi. Podle agentury Reuters to v pondělí oznámila ministryně zahraničí Melanie Jolyová. Ottawa kvůli incidentu varuje kanadské občany před cestami do země, stejně jako to již dříve učinily Spojené státy či Británie.

„Vyjádřila jsem hlubokou soustrast rodinám dvou lidí zabitých při této tragédii,“ řekla Jolyová. Kanadské úřady se podle ní snaží vyšetřit příčinu výbuchu, sdělila bez dalších podrobností.

Kanada doporučila svým občanům, aby do země cestovali jen v nejnutnějších případech. Důvodem je podle Ottawy „nepředvídatelná bezpečnostní situace“ a „významné riziko terorismu, zločinu, mezikomunitních střetů, ozbrojených útoků a únosů“.

USA a Británie varovaly své občany už minulý pátek, neboť podle nich hrozí „zvýšené riziko“ zejména ve velkých hotelích. Varování ze strany západních zemí není nijak výjimečné, Nigérie jej většinou označuje za nepodložené.

Do Nigérie měl tento týden zavítat český premiér Petr Fiala, návštěvu ale zrušil poté, co Nigérie nezaručila odpovídající přijetí. (ČTK)