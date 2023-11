Velká analýza sebevražd: Kde si sáhlo na život nejvíce lidí, kolik jim bylo let a kde hledat pomoc

Nástup dítěte do školky mnohdy zvládají hůř rodiče než děti, říká psycholožka Petra Arslan Šinková. „Mnohé by si dokázaly super zvyknout a mít radost z kolektivu, pokud by je rodiče neznejišťovali,“ vysvětluje. U dospělých však může tato situace oživit trauma nebo úzkosti z jejich vlastního dětství.