Zelenskyj: Hovořit o ukrajinských volbách v době války je nezodpovědné

Hovořit o volbách na Ukrajině v době, kdy je země ve válečném stavu, je nezodpovědné, prohlásil dnes ve svém večerním projevu k národu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Prezidentské volby by se měly na Ukrajině konat na jaře příštího roku, protože Zelenskému vyprší pětiletý mandát. Ukrajinské zákony ale konání voleb v době válečného stavu neumožňují.

Minulý týden na Ukrajině ohlásil svůj záměr kandidovat ve volbách, pokud by se uskutečnily, bývalý poradce šéfa kanceláře ukrajinského prezidenta Oleksij Arestovyč. Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba následně podle agentury Reuters uvedl, že Zelenskyj zvažuje, zda by se měly volby vypsat. Zelenskyj už v srpnu uvedl, že pokud by se volby konaly, tak by kandidoval.

„Všichni chápeme, že nyní, během válečného stavu, kdy před sebou máme mnoho výzev, je absolutně nezodpovědné a tak nějak lehkovážné pouštět se ve společnosti do tématu voleb,“ řekl Zelenskyj. Dodal, že země se potřebuje zaměřit především na obranu. (ČTK)