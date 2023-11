Na Západním břehu roste násilí, znepokojení vyjádřil i šéf tajné služby

Na Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu dnes zemřeli při raziích izraelské armády další nejméně čtyři Palestinci. Informovala o tom agentura AFP s odvoláním na palestinské úřady.

Podle nich bylo na tomto území od začátku války Izraele s palestinským hnutím Hamás 7. října zabito více než 150 Palestinců, někteří při střetech se židovskými osadníky. Izraelská nevládní organizace Ješ Din eviduje od 7. října přes 170 incidentů násilí židovských osadníků vůči Palestincům na Západním břehu.

Znepokojení ohledně situace na Západním břehu, kde žijí Palestinci a kde je i řada židovských osad, včetně nelegálně postavených, vyjádřil v pátek i šéf tajné služby Šin Bet Ronen Bar. Ten kvůli tomu podle stanice Channel 12 varoval i členy izraelského válečného kabinetu. Ministr národní bezpečnosti Itamar Ben Gvir, který vede krajně pravicovou stranu Židovská síla, varování zlehčoval. Zeptal se, proč je věnováno tolik pozornosti „graffitti“, které izraelská mládež maluje na palestinský majetek. Premiér Benjamin Netanjahu Ben Gvirovo zlehčování podle stanice Channel 12 odmítl.

Kvůli násilnostem na Západním břehu vyjádřil minulý týden obavy i Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR), podle něhož nejméně osm Palestinců zabili židovští osadníci. K zastavení „extremistického násilí“ proti Palestincům na Západním břehu vyzval v neděli i americký ministr zahraničí Antony Blinken, který tuto oblast navštívil a setkal se tam se šéfem palestinské autonomie Mahmúdem Abbásem.

Server Times of Israel dnes informoval, že izraelský ministr financí Becalel Smotrič navrhl, aby na Západním břehu byly v blízkosti židovských osad vytvořeny takzvané no-go zóny, do nichž by měli Palestinci zakázán vstup. Smotrič, který stojí v čele krajně pravicové strany Náboženský sionismus, rovněž navrhuje zakázat v této oblasti Palestincům sklizeň oliv v blízkosti židovských osad. Podle dřívějších zpráv osadníci útočí v posledních týdnech i na Palestince v olivovníkových sadech.

Podle palestinské nevládní organizace, která hájí práva Palestinců v izraelských vězeních, zatkla izraelská armáda jen v noci na dnešek na Západním břehu 70 Palestinců. Od 7. října jich tam zadržela na 2150. Server BBC dnes také informoval, že mezi posledně zadrženými je i známá 22letá palestinská aktivistka Ahid Tamímí. Podle izraelské armády byla zatčena za „podněcování k násilí a teroristickým akcím“ na sociálních sítích, kde podle izraelských médií vyzývala k zabíjení židovských osadníků.

Její matka ale odmítla, že by nenávistný příspěvek na Instagram dala její dcera. „Na sociálních sítích jsou desítky stránek využívajících jméno a fotky mojí dcery,“ řekla AFP. Podle ní izraelská armáda provedla razii v jejich domě, kde zabavila mobilní telefony a další věci. Otec Tamímí, která se proslavila kritikou izraelské okupace už jako jako 14letá, byl zatčen už minulý týden.

Izraelská armáda výrazně zesílila razie na Západním břehu 7. října po brutálním a bezprecedentním útoku hnutí Hamás na Izrael. Při něm palestinští ozbrojenci zabili na 1400 lidí a unesli přes 240 osob do Pásma Gazy. V odvetě izraelská armáda zahájila masivní bombardování Pásma Gazy, v němž Hamás vládne. To si podle úřadů ovládaných Hamásem vyžádalo už přes 10 000 obětí. (ČTK)