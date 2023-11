Trump u soudu rozezlil soudce, ten nařídil jeho právníkům, ať jej „uklidní“

Newyorský soudce Engoron nařídil přestávku ve výslechu Donalda Trumpa, protože exprezident podle něj neodpovídal na jeho otázky a nereagoval na jeho upozornění, aby nevedl kampaň. „Dokážete si uklidnit klienta?“ ptal se soudce jeho právníků.

„Pane Kise, to byla jednoduchá otázka: ano, nebo ne. Dostali jsme další projev. Prosím vás, abyste ho zklidnil, pokud to dokážete. Pokud to nedokážete, udělám to já. Vyvodím z toho všechny negativní závěry, které budu moci,“ varoval soudce Trumpovy právníky.

Protože tento Trumpův civilní proces nemá porotu, soudce Engoron je jediným, kdo o případné výši škody, již má Trump zaplatit, rozhodne. Státní zástupkyně navrhuje 250 milionů dolarů a soudce může částku určit v plné výši, snížit ji, ale také navýšit.

Trump svědčí pouze tento jeden den. (CNN)