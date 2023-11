Plzeňská teplárna připravuje sedmimiliardový projekt odklonu od uhlí k plynu

Plzeňská teplárenská připravuje projekt odklonu od uhlí k plynu a vodíku. Jde o dosud největší investici v její historii asi za sedm miliard korun. Důvody jsou hlavně ekonomické, tedy razantní růst výdajů za emisní povolenky, ale také ekologické.

Stavět se bude za plného provozu, hotovo bude do roku 2029. Informoval o tom generální ředitel teplárny Václav Pašek. Návratnost očekává do deseti let. (České noviny)