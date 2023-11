Slovenský premiér Fico absolvuje svoji první oficiální návštěvu ČR zřejmě 24. listopadu

Slovensko-český producent Rudolf Biermann ve svých 65 letech natočil režijní debut. „Je to něco mezi akčním filmem a politickým thrillerem. Bez politiky by nebyl tento příběh a nedělo by se to, co se tam děje,“ říká o Válce policajtů. Film po lednové slovenské premiéře do českých kin vstoupí v únoru.