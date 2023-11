Praha vypsala konkurz na ředitele městské knihovny

Praha vypsala výběrové řízení na ředitele či ředitelku městské knihovny (MKP). Schválili to radní města. Současný ředitel Tomáš Řehák stojí v čele knihovny od roku 2002, v roce 2017 funkci v konkurzu obhájil.

Podmínky pro uchazeče zahrnují ukončené magisterské vzdělání, tříletou praxi ve vedoucí pozici či znalost angličtiny. Vedle životopisu musí přihláška do konkurzu zahrnovat také koncepci rozvoje knihovny v letech 2025 až 2030. Přihlášky mohou zájemci posílat do 9. února příštího roku.

Někdejší vedení města v roce 2015 rozhodlo, že výběrové řízení na ředitele městských příspěvkových organizací bude vypisovat každých šest let.

V čele magistrátní komise, která bude ředitele vybírat, stane předseda kulturního výboru a zastupitel Jan Wolf (KDU-ČSL). Členy budou mimo jiné ředitel magistrátního kulturního odboru Jan Sulženko, ředitel Národní technické knihovny Martin Svoboda, ředitel Národní knihovny Tomáš Foltýn nebo ředitel společnosti Svět knihy Radovan Auer.

Městská knihovna v Praze je největší českou veřejnou knihovnou co do počtu čtenářů i výpůjček. Její knihovní fond je třetí největší v Česku po Národní knihovně a Moravské zemské knihovně v Brně. Knihovna ve svých více než čtyřech desítkách poboček nabízí přes dva miliony knih a dalších dokumentů. Naposledy otevřela minulý týden novou pobočku na Petřinách a další nové pobočky by měly vzniknout v Praze 12 a 14, kde stávající nedostačují. (ČTK)