USA mají v oblasti Blízkého východu jadernou ponorku

Do oblasti Blízkého východu připlula americká jaderná ponorka třídy Ohio. Oznámilo to dnes na sociální síti X velitelství ozbrojených sil USA pro Blízký východ, Perský záliv a severní Afriku (CENTCOM). Neobvyklé oznámení doložilo fotografií ponorky v Suezském průplavu.

On November 5, 2023, an Ohio-class submarine arrived in the U.S. Central Command area of responsibility. pic.twitter.com/iDgUFp4enp

— U.S. Central Command (@CENTCOM) November 5, 2023