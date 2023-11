Média: Do Izraele dorazil šéf CIA, plánuje navštívit i další blízkovýchodní země

Ředitel americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) William Burns dnes přicestoval do Izraele, kde bude jednat s lídry a představiteli rozvědek o válce v Pásmu Gazy a o snaze vysvobodit rukojmí palestinského radikálního hnutí Hamás.

S odvoláním na nejmenované americké a izraelské činitele o tom informují média v obou zemích. Burns podle nich plánuje navštívit také několik arabských zemí.

Šéf americké tajné služby je v Izraeli dva dny poté, co v židovském státě jednal šéf americké diplomacie Antony Blinken. Ten rovněž na jednání s izraelskými lídry navazuje rozhovory s představiteli arabských zemí ve snaze zabránit rozšíření bojů do jiných částí Blízkého východu či koordinovat dodávky humanitární pomoci do Gazy.

Burns se zřejmě setká s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem, ministrem obrany Joavem Galantem i šéfem izraelské tajné služby Mossad Davidem Barneou, píše zpravodajský web Axios.

Jeho návštěva přichází v době, kdy Washington po Izraeli požaduje, aby dělal víc pro ochranu civilistů v Pásmu Gazy, kde se izraelská armáda snaží vymýtit bojovníky Hamásu. Americká vláda také volá po „humanitárních přestávkách“ v bojích s ohledem na katastrofální situaci v hustě zalidněné zóně konfliktu, zatímco Izraelci pokračují v masivním bombardování a v invazi severní Gazy.

Po Izraeli podle amerických médií Burns plánuje zastávky v Egyptě nebo Kataru, což je klíčový prostředník pro jakékoli vyjednávání s Hamásem. Podle zpravodajského webu The Times of Israel budou tématem jednání zejména snahy o vysvobození rukojmích Hamásu. Izrael jejich propuštěním podmiňuje jakékoli pozastavení bojů, které trvají už skoro měsíc. (ČTK)