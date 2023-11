Velkou cenu Brazílie Formule 1 vyhrál Verstappen

Velká cena Brazílie formule 1 na okruhu Interlagos zůstane v kalendáři F1 do roku 2030, vedení seriálu prodloužilo s organizátory smlouvu o pět let. Nejbližší Velká cena se uskuteční ve městě Sao Paulo tento víkend, organizátoři očekávají od pátku do neděle asi 230 tisíc diváků. (F1)