Hamás: V Pásmu Gazy zemřelo 9770 Palestinců; ministerstvo žádá odvoz pro raněné

Za čtyři týdny bojů v Pásmu Gazy v důsledku izraelských odvetných útoků zemřelo 9770 Palestinců. Mezi oběťmi je 4008 dětí a 2550 žen, oznámilo dnes ministerstvo zdravotnictví Pásma Gazy, které je ve správě radikálního palestinského hnutí Hamás. Údaje nelze nezávisle ověřit.

Sobotní bilance činila 9488 palestinských obětí. Ministerstvo vyzvalo k zajištění cesty pro raněné do Egypta přes přechod Rafáh, který je však zatím dočasně uzavřen i pro cizince.

Při jednom z izraelských útoků, které v noci na dnešek zasáhly Pásmo Gazy, zemřelo 21 členů jedné rodiny, včetně mnoha žen a dětí. Raketa zasáhla jejich dům, uvedlo ministerstvo spravované Hamásem. Údaje nelze nezávisle ověřit.

Úřad dnes apeloval na Mezinárodní výbor Červeného kříže (ICRC), aby pro raněné zajistil bezpečný průjezd přes hraniční přechod Rafáh z Pásma Gazy do Egypta. Další variantou by mohly být cesty egyptských sanitek do Pásma, kde by vyzvedly raněné v nemocnicích a zase se přes Rafáh vrátily do Egypta, uvedlo ministerstvo podle agentury Reuters.

Přechod Rafáh představuje jedinou cestu ven z území, kterou nemá pod kontrolou Izrael. V pátek přes něj odešlo do Egypta několik desítek či nižších stovek lidí se zahraničními pasy. V sobotu byl ale přechod dočasně uzavřen a cizincům nebyl odchod umožněn. Podle zdrojů stanice BBC dnes v Rafáhu čeká 18 až 20 zraněných lidí a stovky cizinců a všichni doufají v odchod do Egypta.

Izrael vede v Gaze rozsáhlou vojenskou operaci poté, co Hamás 7. října provedl nečekaný a brutální útok uvnitř jeho území. V Izraeli při něm zemřelo přes 1400 lidí, hlavně civilistů. Bojovníci také do Pásma Gazy odvlekli asi 240 rukojmích. (ČTK)