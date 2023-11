Rusové ostřelovali Dněpropetrovskou oblast, v Oděse se ozývaly výbuchy

Stačilo by 24 minut na to vysvětlit, že dojednat za jeden den mír na Ukrajině není možné. Takto dnes reagoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na slova amerického exprezidenta Donalda Trumpa o tom, že by v případě znovuzvolení ukončil válku za 24 hodin. V dnes odvysílaném rozhovoru s televizí NBC News Trumpa pozval na Ukrajinu a apeloval na další americkou pomoc napadené zemi.