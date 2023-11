Třicátník Samuel Gillioz ve světové firmě spoluvyráběl hodinky i za 20 milionů korun. Přesto skvělé místo opustil – chtěl vyrábět hodinky vlastní. Vypráví, jaké to je v konkurenci obrů i soukromníků, jako je on. I to, do jakého dřeva strojky umisťuje.