USA posilují svou přítomnost na Blízkém východě. Vyslaly tam druhou letadlovou loď

Na Blízký východ dorazila letadlová loď Dwight D. Eisenhower, oznámila americká armáda. Jde o druhé takové plavidlo, které armáda Spojených států do regionu v souvislosti s probíhající válkou mezi Izraelem a teroristickou skupinou Hamás vyslala. Snaží se tak odstrašit od rozšíření konfliktu. (Times of Israel)

The Dwight D. Eisenhower Carrier Strike Group (IKECSG) arrived in the Middle East and the CENTCOM area of responsibility as part of the increase in regional posture.

The strike group is commanded by Carrier Strike Group (CSG) 2 and comprised of flagship aircraft carrier USS… pic.twitter.com/CYLX5mTTki

— U.S. Central Command (@CENTCOM) November 4, 2023