Na Vysočině půjde ODS do krajských voleb se Starosty pro občany a s TOP 09

ODS povede příští rok do krajských voleb na Vysočině jako lídr hejtman Vítězslav Schrek. ODS bude kandidovat v koalici se Starosty pro občany a s TOP 09. Vyloučila, že by šla po volbách do koalice s KSČM a není nakloněna ani koalici s populisty, k nimž řadí i hnutí ANO, dnes to řekl po jednání regionálního volebního sněmu ODS Schrek.

Nominaci ODS na Vysočině pro volby do Evropského parlamentu získali Alexandr Vondra a Veronika Vrecionová. ODS na Vysočině povede nadále současná předsedkyně regionálního sdružení, poslankyně Eva Decroix.

V minulých krajských volbách kandidovala ODS společně s hnutím Starostové pro občany. Teď do koalice přibrala TOP 09. „Se Starosty pro občany se spolupráce ve vedení kraje osvědčila. Je to velmi zajímavý kontrast zástupců ODS, kteří jsou často starostové a zastupitelé větších měst, na rozdíl od Starostů pro občany, kteří jsou starostové malých obcí. To nám přijde s ohledem na venkovskou strukturu Kraje Vysočina jako velmi účelné spojení. Rozšíření o TOP 09 bylo inspirováno projektem Spolu, nicméně vzhledem k tomu, že KDU-ČSL nám už s odstupem několika měsíců oznámila, že by se ráda ucházela v krajských volbách o přízeň voličů samostatně, tak jsme se o tom pobavili s TOP 09, ti naopak vyjádřili ochotu jít ve společné kandidátce,“ řekl hejtman.

Jediným kandidátem ODS na krajského lídra byl Schrek. Dvojkou kandidátky bude koordinátorka Besip Veronika Vošická Buráňová, trojkou pelhřimovský radní Filip Hron, čtyřkou starosta Jemnice Pavel Nevrkla a pětkou učitel a zastupitel Nového Města na Moravě Miroslav Skalník, řekl hejtman.

Na předsedu ODS navrhl regionální sněm premiéra Petra Fialu a na další místopředsedy ministra kultury Martina Baxu, ministra dopravy Martina Kupku a ministra financí Zbyňka Stanjuru, uvedla v tiskové zprávě regionální manažerka ODS Jana Žáková.

ODS se pokusí krajské volby vyhrát. „Budeme se snažit uspět v této trojkoalici co nejlépe. Bude to pro voliče čitelné, protože TOP 09 jsou nám hodnotově velmi blízcí. Je to liberálně velmi demokratické spojení, mohlo by to být pro řadu voličů řešením. Byl bych moc rád, kdyby uspěly všechny demokratické strany a hnutí, protože v této chvíli je krajská koalice poskládaná právě z těchto stran a vedení kraje je v této široké koalici velmi dělné a soudržné. Pokud by se (tato koalice) podařila po krajských volbách, bude to pro mě dobrá zpráva,“ řekl hejtman.

Vyloučil, že by ODS šla po volbách do koalice s komunisty, kteří jsou nyní v opozici. Schrek řekl, že KSČM není přijatelný partner. „A předpokládám, že nebude společná vůle se starosty a s topkou spojovat se po volbách s někým, kdo je názorově extrémní. A neradi bychom, aby do toho (do koalice) vstupovala ryze populistická hnutí, která se jen v politickém větru otáčejí tak, jak si myslí, že momentálně smýšlí většina obyvatel České republiky,“ řekl hejtman. Na dotaz ČTK upřesnil, že z velké části považuje za populistické i hnutí ANO.

V krajských volbách v roce 2020 zvítězilo na Vysočině hnutí ANO, získalo 18,48 procenta hlasů. Druzí byli Piráti s 13,2 procenty, třetí ODS a Starostové pro občany se ziskem 13,19 procenta hlasů. Čtvrtí lidovci měli 11,96 procenta hlasů, pátá SOCDEM 11,86 procenta. Starostové pro Vysočinu získali 10,87 procenta hlasů a komunisté 5,26 procenta. V kraji vládne koalice ODS se Starosty pro občany, Pirátů, Starostů pro Vysočinu, KDU-ČSL a SOCDEM. (ČTK)