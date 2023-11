Zelenskyj mířil do Izraele, únik informace jeho návštěvu ohrozil, uvedl diplomat

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj měl v úmyslu příští týden navštívit Izrael, ale jeho cesta je nyní nejistá. Ve vysílání izraelské komerční televizní stanice Channel 12 totiž tato informace unikla, to by cestu mohlo ohrozit.

Listu The Times of Israel (ToI) to sdělil nejmenovaný ukrajinský diplomat.

„(Zelenskyj) chtěl, aby se veřejnost o jeho návštěvě dozvěděla, teprve až vstoupí na izraelskou půdu,“ řekl diplomat. „Je velice zklamán.“

Od února 2022, kdy Rusko napadlo Ukrajinu, Zelenskyj Izrael nenavštívil a na Ukrajinu nepřicestoval ani izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Avšak v současné době, kdy Moskva hostí představitele radikálního palestinského hnutí Hamás, které před měsícem brutálně zaútočilo na Izrael, a současně v OSN předkládá rezoluce namířené proti Izraeli, může mít Jeruzalém zájem na stočení orientace zahraniční politiky blíže ke Kyjevu, poznamenal ToI.

The Times of Israel připomněl také „vřelé“ setkání Zelenského s Netanjahuem na okraj zářijového zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku.

Izraelská armáda pokračuje v pozemní vojenské operaci v Pásmu Gazy s cílem zcela vymýtit hnutí Hamás v reakci na útok ze 7. října, při němž ozbrojenci Hamásu v jižním Izraeli pozabíjeli na 1400 lidí, většinou civilistů. (ČTK)