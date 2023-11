Britský ministr zahraničí telefonoval s íránským protějškem

Britský ministr zahraničí James Cleverly telefonoval s iránským protějškem. Řekl mu, že Teherán musí využít svého vlivu, aby zabránil eskalaci konfliktu v Gaze. Není jasné, jestli Cleverly formuloval důsledky ze strany Západu, kdyby Írán naopak přispěl k eskalaci.

Rovněž není jasné, jestli předmětem hovoru byla míra zapojení Íránu do konfliktu. Íránský ministr Hossein Amir-Abdollahian odmítá, že by Írán kontroloval ozbrojené jednotky v Palestině, Sýrii, Libanonu, Íráku nebo Jemenu. (The Guardian)