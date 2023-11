Americký pastor spáchal sebevraždu poté, co deník zveřejnil jeho fotky v dámském oblečení

Americký pastor a starosta z Alabamy Fred Copeland si vzal život poté, co internetový sever 1819 zveřejnil snímky, na kterých je nalíčený a v dámském oblečení. Ženatý otec tří dětí se zastřelil před očima policistů, kteří jej pronásledovali v autě.

Když internetový server 1819 zveřejnil snímky ze sociálních účtů, které Fred Copeland spravoval a na nichž vystupoval jako žena, starosta je nejdřív popřel, ale poté spáchal sebevraždu. Zdroj: Instagram, 1819

Starosta Copeland provozoval účty na sociálních sítích, na nichž se prezentoval jako trans žena pod pseudonymem Brittini Blaire Summerlin, která je „transgender, prochází tranzicí, je opulentní, ráda se směje a nakupuje oblečení a boty“.

Když ho server oslovil, řekl jim, že o tom jeho žena ví, ale jeho náboženská komunita ne.

„Ví o tom jen moje žena,“ řekl Copeland. „Je to můj koníček, kterým se zbavuji stresu. Mám hodně stresu a lékařskou tranzici nepodstupuju. Je to jen taková moje postava, kterou hraju. Nechodím ven a nevyhledávám obtěžování nebo něco podobného.“

„Je to něco, co nesdílím s ostatními. Je to soukromé. Nedělám to na veřejnosti. Je to jen fiktivní postava, kterou jsem si vymyslel, abych se zbavil stresu.“

Po zveřejnění článku vedení baptistické církve Alabamy vyzvalo, aby své „nebiblické jednání“ vysvětlil.

„Dozvěděli jsme se o údajném nebiblickém chování pastora Prvního baptistického kostela ve Phenix City,“ uvedly Alabamský baptistický státní konvent a Alabamská baptistická státní misijní rada v prohlášení pro Alabamské baptisty, zpravodajský server baptistických církví státu.

Copeland v reakci na to vystoupil ještě ten den na kazatelnu ve svém kostele First Baptist Church, kde článek o sobě odsoudil a prohlásil, že se stal „obětí internetového útoku“.

„Omlovám se za všechny rozpaky způsobené mým soukromým a osobním životem, který se dostaly na veřejnost. Můj život se kvůli tomu nezmění. Nijak to nezmírní mou oddanost rodině, službu městu a církvi,“ řekl Copeland ve svém prohlášení pro církev.

V pátek po 16. hodině dostala místní policie žádost, aby jej zkontrolovala, protože někdo z blízkých měl o něj obavy. Místní šerif lokalizoval jeho vůz, vyzvali ho k zastavení, starosta ale před ním podle jeho vyjádření „pomalu odjížděl“.

„Pak zastavil u silnice, vystoupil z vozu, vzal si pistoli a zastřelil se,“ stojí v prohlášení šerifa.

Deník 1819, který jeho snímky zveřejnil, zaslal rodině a jeho blízkým modlitby. (AL, 1819)