Nepál zasáhlo zemětřesení o síle 5,7

Do Afghánistánu se v období od 23. září do 22. října vrátilo z Pákistánu přibližně 60 000 uprchlíků. V posledních dnech se počty navrátilců ještě navýšily. V Pákistánu zítra končí ultimátum, které dala tamní vláda nelegálním uprchlíkům na odchod ze země. Týkalo se to mimo jiné 1,7 milionu Afghánců. (Reuters)