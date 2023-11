Podle ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS) existuje velká šance, že legislativní novinka „nepřípustnost“ používat ve výchově dětí fyzické tresty projde nejen Poslaneckou sněmovnou, ale také Senátem. „Nebyla to jednoduchá debata, ale proběhla a je šance, aby to přijala Sněmovna i Senát. Kdybychom tento návrh nějak rozšiřovali, nemuselo by to uspět, což by byla škoda,“ řekl ministr Deníku N.