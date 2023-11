Izrael varoval své občany před nárůstem antisemitismu v zahraničí

Izrael vydal varování pro své občany před nárůstem antisemitismu v zahraničí. Izraelcům a Židům podle varování hrozí v zahraničí útoky, které by mohly ohrozit jejich život. Podle úřadů by Izraelci měli přehodnotit své plány na cesty do zahraničí, píše server The Jerusalem Post.

Varování dnes vydaly Národní bezpečností rada, ministerstvo zahraničí a kancelář premiéra Benjamina Netanjahua. Orgány tvrdí, že od začátku izraelského vojenského zásahu v Pásmu Gazy zaznamenávají „výrazný nárůst incidentů souvisejících s antisemitismem a výzev (k nenávisti)“. Úřady také zaznamenaly v zahraničí „útoky ohrožující životy Izraelců a Židů“. Ty se stávají i v zemích, kde neplatí varování před terorismem.

Izraelské úřady doporučují necestovat do zemí na Blízkém východě či v severním Kavkazu. Dále by se turisté měli vyhnout rozhovorům o konfliktu a bezpečnosti Izraele s neznámými lidmi, neměli by nosit izraelské a židovské symboly a měli by sledovat situaci v zemi, kam se chystají vycestovat. (ČTK)