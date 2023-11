Policie nebude chodit do domácností kontrolovat trestání dětí, říká ministr

Podle ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS) existuje velká šance, že legislativní novinka „nepřípustnost“ používat ve výchově dětí fyzické tresty projde nejen Poslaneckou sněmovnou, ale také Senátem. „Nebyla to jednoduchá debata, ale proběhla a je šance, aby to přijala Sněmovna i Senát. Kdybychom tento návrh nějak rozšiřovali, nemuselo by to uspět, což by byla škoda,“ řekl ministr Deníku N.

Změna zákona je přitom deklaratorní, což ministr zdůrazňuje. Podle něj je klíčové, aby bylo jasné, že rodičům nehrozí tresty. „Jde o to deklaratorně vyjádřit, že děti se bít nemají, ale neznamená to, že policie bude chodit po domácnostech a dívat se, jestli nějaké dítě bylo nějak trestané,“ vysvětluje Blažek s tím, že tímto se Česko řadí vedle většiny států, které říkají, že děti se mají trestat jiným způsobem než tělesnými tresty. „Lidé se nemusí se obávat, že by se to kriminalizovalo,“ dodal.

Změna vyplývá ze starších dohod v rámci OSN.

Podrobnosti popsal Deník N.

Potom, co ministerstvo vypořádá připomínky, bude novelu posuzovat ještě Blažkův kolega. A právě tento ministr ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády Michal Šalomoun (za Piráty) změny vidí jako krok vpřed.

„Jsem rád, že se to promítlo do novely občanského zákoníku. Nicméně text novely se může ještě změnit. Klíčové bude, v jaké podobě novela půjde do Legislativní rady vlády,“ uvedl na dotaz Deníku N ministr.

Ten na některé dílčí výhrady k tomu, že novela neobsahuje sankce pro rodiče, jež tělesný trest použijí, reaguje upozorněním, že problematiku novela řeší způsobem pro rodinné právo běžným. „Máme například zákonnou povinnost manželů žít spolu nebo si být věrní. Nejedná se tedy o nic neobvyklého,“ poznamenal. Ani porušení povinnosti žít spolu a být si věrni zákon netrestá.