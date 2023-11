Lídr Hizballáhu Nasralláh zahájil očekávaný projev, v němž může podnítit k rozšíření války na Blízkém východě

Vůdce teroristického islamistického hnutí Hizballáh Hasan Nasralláh započal svůj první projev od napadení Izraele Hamásem. Jeho slova jsou s napětím očekávána, protože mohou vyvolat další eskalaci konfliktu mimo území Izraele a Gazy.

Jeho projev má naznačit další kroky Hizballáhu, který se prezentuje jako hlavní odpůrce Izraele.

Hizballáh, který je stejně jako Hamás považován Británií, USA a dalšími zeměmi za teroristickou organizaci, je největší politickou a vojenskou silou v Libanonu. „Rozhodnutí této skupiny mají proto odezvu daleko za hranicemi její podpůrné základny a mnozí zde i jinde s napětím očekávají Nasralláhův projev – stoupenci i nepřátelé,“ uvádí stanice BBC.

Místo, odkud Nasralláh svůj projev vysílá, zůstává jako vždy utajené. Jeho projev se vysílá na veřejných projekcích po celé zemi a Hizballáh jej označuje za významný okamžik. „Zcela netypicky jej oznámili pět dní předem a zveřejnili dramatická krátká videa s Nasralláhem, čímž podpořili očekávání jeho prohlášení,“ doplňuje stanice. (BBC)

1-Lebanon coming to a standstill today as #Nasrallah single-handedly determines it’s fate. Many schools cancelled. Bags prepped for airport dash should #Hezbollah enter war with #Israel. Never has a man held such power in #Lebanon’s history. pic.twitter.com/VWbe7UNCkW

— Firas Maksad (@FirasMaksad) November 3, 2023