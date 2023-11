Do Pásma Gazy dnes z Egypta odjelo 100 nákladních vozů s pomocí

Do Pásma Gazy dnes odjelo přes egyptský hraniční přechod Rafáh přes 100 nákladních vozů s pomocí. Uvedl to podle serveru Times od Israel (ToI) palestinský Červený půlměsíc.

Stovku nákladních vozů již dříve označovaly mezinárodní organizace jako minimum pro zaručení humanitárních potřeb v Pásmu Gazy. Dodávky obsahují potraviny, vodu, léky, ale nikoliv palivo.

Počet nákladních vozů, které odjely přes Rafáh do Pásma Gazy, se ve srovnání se středou téměř zdvojnásobil. Od zprovoznění hraničního přechodu před zhruba dvěma týdny odjelo do Pásma Gazy z Egypta 374 kamionů s pomocí.

Mezinárodní organizace vyčíslily na stovku nákladních vozů objem pomoci, které Pásmo Gazy denně potřebuje. Tento počet si také stanovily za cíl Spojené státy při jednání o otevření hraničního přechodu Rafáh s Egyptem.

Tento hraniční přechod je jedinou trasou, kterou může do Pásma Gazy proudit pomoc. Jinak je toto palestinské území pod blokádou Izraele.

Nákladní vozy převáží do Pásma Gazy potraviny, vodu, léky, a jinou pomoc, uvedl palestinský Červený půlměsíc. Dodávky ale neobsahují palivo, protože se Izrael obává, že by ho palestinské hnutí Hamás mohlo použít pro fungování svých podzemních struktur, píše server ToI. Izraelská armáda dnes připustila možnost, že by povolila dodávky pohonných hmot pro nemocnice v Pásmu Gazy. Úřad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua však uvedl, že s takovým krokem nedal souhlas.

Na Pásmo Gazy provádí údery izraelská armáda v reakci na útoky palestinského hnutí Hamás ze 7. října. Při úderech zemřelo podle místních úřadů, které má pod kontrolou právě Hamás, přes 9000 lidí a dalších 31 000 bylo zraněno. Tento týden Egypt umožnil odchod z Pásma Gazy také desítkám vážně zraněných či nemocných lidí. (ČTK)