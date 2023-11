Rusko se učí, varuje Řehka

„Agresor, tedy Rusko, také rozvíjí své schopnosti a učí se. My tady máme tendenci to z útržků na sociálních sítích podceňovat, ono to tak není. Není to jednoduchý nepřítel,“ říká náčelník generálního štábu Karel Řehka po návratu z Ukrajiny.

Foto: Ludvík Hradilek, Deník N