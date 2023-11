Úřad pro ochranu osobních údajů se bude zabývat živým vysíláním rozsudku nad Ferim

Úřad pro ochranu osobních údajů se podle serveru iRozhlas bude zabývat tím, že televize Nova na svém webu živě odvysílala vynášení rozsudku nad Ferim. Při verdiktu padla jména a data narození žen, které podle verdiktu Feri znásilnil.

Televize Nova k případu sdělila, že po celou dobu trvání procesu chránila soukromí obětí. „Nemůžeme předjímat, co bude obsahem rozsudku. Přenos z TN Live se nikde nearchivuje a není možné se k němu zpětně dostat. V dalším zpravodajském pokrytí se žádné osobní údaje samozřejmě neobjeví, i nadále plně respektujeme soukromí obětí,“ napsala na X.

Na rozsudek v případu Dominika Feriho se dnes podle iRozhlasu dostaly pouze tři kamery, včetně Novy. O tom, které to budou, rozhodlo losování. „Nova sice měla štěstí, ale i tak to považuji za krajně nevhodné. Proto jsme se rozhodli, že materiál volně poskytneme všem médiím, která o to projeví zájem,“ hájil postup televize ředitel zpravodajství a publicistiky TV Nova Kamil Houska.

Postup novinářů naopak kritizovala zmocněnkyně poškozených Adéla Hořejší. „Opravdu nechápu, jací novináři tohle mohou udělat,“ řekla. (iRozhlas, red.)