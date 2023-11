STEM/MARK: Většina Čechů chce zrušit střídání letního a zimního času

Většina Čechů by zrušila střídání letního a zimního času. Podle výzkumu agentury STEM/MARK se na jednotném čase shodují dvě třetiny lidí. Ohledně toho, který z časů zanechat, jsou však lidé rozdělení.

„Rozhodně“ či „spíše“ podle výzkumu souhlasí se zrušením střídání časů 67 procent populace. Nejčastěji se pro zrušení jednoho z časů vyjadřují lidé mezi 45 a 64 lety – v této věkové kategorii je to až 80 procent dotázaných.

Rozdělenější je společnost v otázce, který z časů zachovat. 40 procent se vyslovuje pro letní, 31 procent pak pro zimní. Více než čtvrtina lidí je v této otázce nerozhodnutá.

„U mladých lidí pod 30 let dominuje preference letního času, protože mladí jsou častěji ‚sovy‘ a ocení sluneční svit spíše ve večerních hodinách. Starší lidé nad 45 let naopak dříve vstávají, proto by jim přišlo lepší mít celoročně čas zimní,“ hodnotí výsledky průzkumu analytik Radek Pileček. (STEM/MARK)