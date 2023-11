Ostravský tým vědců: Prokázali jsme přítomnost mikroplastů v plodové vodě a placentě

Ostravský tým vědců podle svých slov prokázal přítomnost mikroplastů v plodové vodě a placentě. Tvrdí, že jako první na světě. Chce zkoumat, jak látky mohou poškodit plod. Tým lékařů z Fakultní nemocnice Ostrava (FNO) se na výzkumu podílel ve spolupráci s vědci z VŠB – Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO).

Ve výzkumu chtějí vědci dále pokračovat a vyhodnotit, jakým způsobem mohou tyto látky poškodit plod či komplikovat těhotenství. Novinářům to dnes řekli zástupci týmu, který se na výzkumu podílel. Tvrdí, že prokázání mikroplastů v plodové vodě a placentě se jim podařilo jako prvním na světě.

„První informace o přítomnosti mikroplastů v placentě se objevily až v roce 2021 a jsou to velmi nové informace. Bylo to velmi překvapivé, protože do té doby se předpokládalo, že placenta by měla hrát velkou roli v ochraně nitroděložního prostředí, ve kterém vyrůstá nový život,“ uvedl přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky Ondřej Šimetka. Dodal, že výzkum ostravského týmu se zaměřil nejen na přítomnost mikroplastů v placentě, ale také v plodové vodě, což dosud nikdo nezkoumal. (ČTK)