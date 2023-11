Průzkum: Firmám začaly přicházet první objednávky spojené s obnovou Ukrajiny

Vývoj bojů (614. den): Ukrajinské předmostí na Dněpru se rozšiřuje, Rusové očekávají velké vylodění. V oblasti nejsou opevnění tak rozsáhlá a Krym je odtud blízko. Pokud by zde Ukrajinci uspěli, ruskou obranu by do značné míry obešli zezadu.